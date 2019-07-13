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Горнорабочий погиб в ВКО

Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Фото : ca-news.org13 июля 2019, 15:54

На территории Орловской шахты ТОО "Востокцветмет" произошел несчастный случай, сообщает Zakon.kz.

13 июля 2019 года около 03:00 часов вследствие вывала горной массы крепильщик Орловской шахты получил травмы, несовместимые с жизнью.Еще один пострадавший доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию трагического случая.


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