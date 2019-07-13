11 приезжих проституток задержала полиция ДП Актау в бане

Большинство из них приехали из Тараза, Шымкента и Алматинской области.

За ночь сотрудники криминальной полиции Жанаозена задержали 11 девушек, оказывающих сексуальные услуги за деньги в одной из бань города. Большая часть из них приехала на "заработки" из Тараза, Шымкента и Алматинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Мангистауской области.

Самой взрослой 35 лет, самой младшей – 24 года. Задержанным придется выплатить штраф в 17 тысяч тенге, а также встать на учет по месту жительства.

Так называемой "мамочкой" оказалась 41-летняя уроженка Жамбылской области. Именно она с двумя подельниками организовала притон. В месяц с каждой проститутки они получали в среднем по 35 тысяч тенге.

- В отношении данных лиц согласно статье 309 УК РК (Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество) возбуждены уголовные дела. Им грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщил Ержан Балгабаев, дознаватель ОД УП города Жанаозен.

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