"Три богатыря" в Алматы сменят фасад
Проект представил акимат Медеуского района.
Фото : 2gis.com13 июля 2019, 22:22
Фасад ЖК "Три богатыря" в Алматы (пр. Достык, 44) планируется обновить. Об этом сообщил аким Медеуского района Султанбек Макежанов, пишет "Крыша".
— Встретились с инвестором, который предложил варианты обновления фасадной части. После изучения деталей и подготовки эскизного проекта совместно с управлением городского планирования и урбанистики будет подготовлено предложение для его дальнейшей реализации, — рассказал он.
Глава района встретился с собственником бывшего кинотеатра "Искра" Зулхарнаем Султановым. Тот сообщил, что московские инвесторы в течение месяца предложат варианты, как использовать помещение. Возможно, в нём появится детский развлекательный центр, детское кафе или батутный центр. В здании проведут косметический ремонт и обновят вентиляционную систему.
Кроме того, модернизируют пешеходную зону проспекта Достык.
— При проведении работ особое внимание будет уделено сохранению зелёных насаждений и приведению в порядок стихийной парковки. Также подрядной организацией будут улучшены тротуарные зоны с созданием удобств пешеходам, — сообщил Макежанов.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4977576-330d4d4084de07708d3df69326c43275
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...