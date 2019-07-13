"Три богатыря" в Алматы сменят фасад

Проект представил акимат Медеуского района.

Фасад ЖК "Три богатыря" в Алматы (пр. Достык, 44) планируется обновить. Об этом сообщил аким Медеуского района Султанбек Макежанов, пишет "Крыша".

— Встретились с инвестором, который предложил варианты обновления фасадной части. После изучения деталей и подготовки эскизного проекта совместно с управлением городского планирования и урбанистики будет подготовлено предложение для его дальнейшей реализации, — рассказал он.

Глава района встретился с собственником бывшего кинотеатра "Искра" Зулхарнаем Султановым. Тот сообщил, что московские инвесторы в течение месяца предложат варианты, как использовать помещение. Возможно, в нём появится детский развлекательный центр, детское кафе или батутный центр. В здании проведут косметический ремонт и обновят вентиляционную систему.

Кроме того, модернизируют пешеходную зону проспекта Достык.

— При проведении работ особое внимание будет уделено сохранению зелёных насаждений и приведению в порядок стихийной парковки. Также подрядной организацией будут улучшены тротуарные зоны с созданием удобств пешеходам, — сообщил Макежанов.

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