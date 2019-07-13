В Арыси строительство ведется и ночью

Например, в некоторых секторах ночью перекрывают крыши.

Работы по восстановлению Арыси продолжаются. Если всего в городе зарегистрирован 8401 дом, то из них пострадали 7097. Наряду с этим ремонту подлежат 94 из 104 многоэтажных домов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Для быстрого и качественного восстановления этих домов строители работают и ночью. Например, в некоторых секторах ночью перекрывают крыши. Из 14 областей и трех городов в строительстве в Арыси задействовано около пяти тысяч строителей, более 180 подрядчиков. Местные жители тоже привлекаются к работам на платной основе.

За 17 секторами закреплены области, города, районные акиматы. Они занимаются регистрацией граждан, приемом документов, распределение гуманитарной помощи, очисткой территорий от мусора и так далее. За 1-й сектор отвечают Атырауская область и Жетысайский район. Здесь имеется 482 дома. Жетысайцы не прекращают работу штаба даже ночью, помогают жителям. Во всех секторах стараются ускорить темп работ.

Местные жители благодарят руководство области, сумевшее скоординировать эту работу, граждан из других регионов. По данным на 11 июля, в Арыси отремонтировано свыше 700 домов.

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