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Несколько ночей подряд в Алматы будут перекрывать дорогу до Медеу

База отдыха в горах, базы отдыха в горах, отдых в горах, горы, горная местность, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 16:40 Фото: Zakon.kz
В Алматы несколько ночей будут перекрывать участок дороги до высокогорного спортивного комплекса "Медеу", сообщает Zakon.kz.

В городском акимате уточнили, что временные ограничения движения на ул. Керей-Жанибек хандары вводятся в связи с проведением ремонтных работ.

"С 6 до 10 сентября в ночное время суток с 23:00 до 6:00 движение будет перекрываться на участке от остановки "Экопост" до ул. Бейсеуова... Следует отметить, что участок протяженностью 2 км последний из запланированных к ремонту 6 км данной улицы", – говорится в сообщении.
Несколько ночей подряд в Алматы будут перекрывать дорогу до Медеу, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 16:40

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Власти заверили, что на перекрываемом участке "для машин скорой медицинской помощи и других экстренных служб будет обеспечен беспрепятственный проезд, как и при любых перекрытиях во время ремонтных работ".

"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации".Пресс-служба акимата Алматы

Ранее дорогу до алматинского ВСК "Медеу" уже перекрывали. С 23:00 5 сентября до 06:00 6 сентября движение было перекрыто на участке ул. Керей-Жанибек хандары от гостиницы Samal до селезащитных конструкций и остановки "Экопост".

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Алматы Медеу акимат 2024 год Ремонт Автодороги Дороги
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