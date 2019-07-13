Премьер-министр Казахстана посетил Кыргызстан и Таджикистан

Официальный сайт премьера опубликовал видеодайджесты.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин посетил республики Таджикистан и Кыргызстан. Опубликованы видеодайджесты по визитам, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.

11 июля в Душанбе премьер-министр Казахстана провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. На встрече были обсуждены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Также были проведены межправительственные переговоры с премьер-министром РТ Кохиром Расулзодой. В ходе переговоров рассмотрены перспективы углубления казахстанско-таджикского сотрудничества.

В рамках официального визита премьер-министра РК Аскара Мамина в Таджикистан были подписаны 11 документов, направленных на укрепление казахстанско-таджикского сотрудничества, на общую сумму свыше $80 млн.

12 июля в рамках официального визита премьер-министра РК Аскара Мамина в Кыргызскую Республику состоялась встреча с президентом Сооронбаем Жээнбековым. В ходе встречи обсуждены вопросы развития двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

В Бишкеке премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в VIII заседании казахстанско-кыргызского Межправительственного совета.

Участники заседания обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, определили перспективные направления и совместные планы по углублению торгово-экономического сотрудничества.

В рамках официального визита премьер-министра РК Аскара Мамина в Кыргызстан был подписан ряд документов.

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