В Костанае умер мальчик, на которого упали футбольные ворота

Он скончался сегодня утром.

Сегодня утром в детской больнице умер мальчик, которого придавило футбольными воротами. Об этом "Костанайским Новостям" рассказали родные Намика Шишинова, передает Zakon.kz.

По их словам резкое ухудшение состояния стало наблюдаться ночью.

В понедельник Намика должны были перевезти в клинику Нур-Султана.

28 июня на мальчика на спортивной площадке упали футбольные ворота.

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