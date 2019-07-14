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Звезда соцсетей разбилась на электросамокате

Полицейские рассказали, что трагедия стала первой в стране летальной аварией на таком транспортном средстве.

Фото : instagram14 июля 2019, 14:31

В Великобритании ведущая телешоу, а также звезда Youtube и Instagram Эмили Хартридж скончалась в результате аварии. 35-летняя женщина врезалась на электросамокате в грузовик менее чем в километре от своего дома в Южном Лондоне, передает Life.

- Вчера Эмили попала в аварию и скончалась... Она затронула так много жизней, что трудно представить себе многие вещи без неё. Она была особенным человеком, - написали сообщение близкие Эмили в соцсетях.

Общую аудиторию в 340 тысяч подписчиков женщина приобрела благодаря советам о здоровье и образе жизни. Издание The Sun сообщает, что она была личным тренером для таких известных актёров, как Хью Джекман, Аманда Сейфрид и Эдди Редмэйн.

Отмечается, что после ДТП никто не был привлечён к ответственности, а Минтранс Великобритании может изменить правила использования электросамокатов в стране после этого случая.


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