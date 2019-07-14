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Сильная жара сохранится 15 июля

В ряде областей объявлено штормовое предупреждение.

Фото : Pixabay14 июля 2019, 15:57

Синоптики спрогнозировали сильную жару в ряде регионов 15 и 16 июля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Так, днем 15 и 16 июля в Акмолинской области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. В Нур-Султане днем 16 июля ожидается сильная жара 35 градусов.

15-16 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидается сильная жара 37 градусов.

15 июля в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный с переходом на юго-западный местами 15-20 м/с. Днем на большей части ожидается сильная жара 43°С.

15 июля в Костанайской области ожидается сильная жара 36, местами 39 градусов. В Костанае днем 15 июля ожидается сильная жара 36 градусов.



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