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Мусоровоз вылетел на встречную полосу в Алматы

Скончался один водитель, три человека госпитализированы.

Фото : pixabay.com14 июля 2019, 17:37

Три человека в больнице, один погиб в результате ДТП, передает Zakon.kz со ссылкой на паблик @chp_kz.

Инцидент произошел по улице Аксайской в микрорайоне Алгабас. Со слов очевидцев, «КамАЗ»-мусоровоз двигался в северном направлении по Аксайской. Унего лопнуло колесо, мусоровоз выскочил на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомашиной Mitsubishi. После этого в Mitsubishi на полном ходу врезался Hyundai, ехавший следом.

В результате столкновения пострадали три человека из Hyundai. Их госпитализировали в больницу.

Водитель Mitsubishi, мужчина 1979 года рождения, от полученных травм скончался.

Выяснением всех обстоятельств занимается полиция.


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