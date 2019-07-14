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Сыгравший Абая казахстанский актер поддержал челлендж #abai175

Досхан Жалжаксынов прочитал стихотворение великого казахского поэта.

Фото : "Казахфильм"14 июля 2019, 20:33

Народный артист Казахстана Досхан Калиевич Жолжаксынов поддержал модный челлендж в честь 175-летия Абая Кунанбаева, передает Zakon.kz.

В 2015 году Досхан Калиевич и сам исполнял роль великого казахского поэта в фильме "Кунанбай". Он также выступил режиссером и сценаристом этой ленты, повествующей об отце Абая и о детстве поэта.

"Эстафетную палочку" #abai175 Жолжаксынову передал Имангали Тасмагамбетов.


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