Племянница Беркута впервые показала нового мужа

Фото специально или по совпадению сделано не очень качественно

Блогер Асель Аскар, ранее известная своими постами в Instagram на тему одиночества и желания родить второго ребенка, недавно объявила о помолвке. Но своего избранника показала публике впервые только сейчас, передает Zakon.kz.

Интересно, что фото специально или по совпадению сделано не очень качественно, с белыми бликами на глазах. Возможно, таким образом Асель пытается защититься от сглаза.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Я люблю тебя❤️ #asselaskarhenparty #kosmossgrillbar Публикация от Асель Аскар ???? (@assel.askar) 13 Июл 2019 в 1:32 PDT

Ранее стало известно, что 28-летняя девушка, после развода в одиночку воспитывающая сына, снова вышла замуж. Правда, пока брак заключен только в мечети, о чем новобрачным выдан соответствующий документ.

Буквально следующий пост развеял все сомнения в том, что брак несерьезный - Асель Аскар объявила, что скоро состоится официальная свадьба.

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