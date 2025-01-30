Первый муж Ксении Собчак показал свою новую возлюбленную

Бывший муж известной телеведущей Ксении Собчак показал свою новую возлюбленную. 52-летний актер Максим Виторган опубликовал на странице в Instagram фото молодой возлюбленной, сообщает Zakon.kz.

В подписи к фото он был весьма краток: "Девушка моя".

Фото: Instagram/stories/mvitorgan

Сама же Анна Короткова уже давно не скрывает отношений с ведущим. Она стала делиться совместными снимками с начала 2025 года.

Третий брак Виторгана с Собчак продлился шесть лет. Они развелись официально в июне 2019 года. В этом же году она сыграла свадьбу с режиссером Константином Богомоловым.

В конце 2024 года Собчак призналась, что восхищается бывшим мужем ради сына Платона.