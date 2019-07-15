Гибель полицейских и задержанного: страшные кадры появились в Сети

На видео и фото последствий аварии видно, что от машины осталась лишь груда металла.

В Жамбылской области в ДТП скончались двое полицейских и гражданин Узбекистана. В Сети появились кадры последствий аварии, передает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП региона, ДТП произошло 13 июля. На 380-м километре трассы Алматы – Екатеринбург произошло самоопрокидывание служебной автомашины SsanYong. В результате погибли двое сотрудников Мойынкумского районного отделения полиции и один гражданин Республики Узбекистан, которого доставляли как нарушителя миграционного законодательства.

На видео и фото последствий аварии видно, что от машины осталась лишь груда металла.

В описании к посту, появившемуся в паблике megapolis.kz, указано: "Детям, беременным и людям с неустойчивой психикой не рекомендуется просмотр данного видео".

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