Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Гибель полицейских и задержанного: страшные кадры появились в Сети

На видео и фото последствий аварии видно, что от машины осталась лишь груда металла.

Фото : megapolis.kz15 июля 2019, 09:52

В Жамбылской области в ДТП скончались двое полицейских и гражданин Узбекистана. В Сети появились кадры последствий аварии, передает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП региона, ДТП произошло 13 июля. На 380-м километре трассы Алматы – Екатеринбург произошло самоопрокидывание служебной автомашины SsanYong. В результате погибли двое сотрудников Мойынкумского районного отделения полиции и один гражданин Республики Узбекистан, которого доставляли как нарушителя миграционного законодательства.

На видео и фото последствий аварии видно, что от машины осталась лишь груда металла.

В описании к посту, появившемуся в паблике megapolis.kz, указано: "Детям, беременным и людям с неустойчивой психикой не рекомендуется просмотр данного видео".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

???????????? ДЕТЯМ, БЕРЕМЕННЫМ И ЛЮДЯМ С НЕУСТОЙЧИВОЙ ПСИХИКОЙ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОСМОТР ДАННОГО ВИДЕО

Публикация от Almaty/Astana???????? (@megapolis.kz) 13 Июл 2019 в 10:07 PDT


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты