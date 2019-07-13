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Двое полицейских и иностранец погибли в ДТП в Жамбылской области

ДТП произошло во время транспортировки нарушителей миграционного законодательства.

Фото : pixabay.com13 июля 2019, 21:20

В субботу, 13 июля, в результате дорожно-транспортного происшествия в Жамбылской области скончались три человека, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Как рассказали в полиции, сообщение об аварии поступило в дежурную часть ДП Жамбылской области в 17.35.

На 380-м километре трассы Алматы – Екатеринбург произошло самоопрокидывание служебной автомашины SsanYong.

В результате дорожно погибли двое сотрудников Мойынкумского районного отделения полиции и один гражданин Республики Узбекистан.

ДТП произошло во время доставления нарушителей миграционного законодательства.

Начато досудебное расследование по статье 345 ч. 4 УК РК.


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