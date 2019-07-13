Двое полицейских и иностранец погибли в ДТП в Жамбылской области
ДТП произошло во время транспортировки нарушителей миграционного законодательства.
В субботу, 13 июля, в результате дорожно-транспортного происшествия в Жамбылской области скончались три человека, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
Как рассказали в полиции, сообщение об аварии поступило в дежурную часть ДП Жамбылской области в 17.35.
На 380-м километре трассы Алматы – Екатеринбург произошло самоопрокидывание служебной автомашины SsanYong.
В результате дорожно погибли двое сотрудников Мойынкумского районного отделения полиции и один гражданин Республики Узбекистан.
ДТП произошло во время доставления нарушителей миграционного законодательства.
Начато досудебное расследование по статье 345 ч. 4 УК РК.
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