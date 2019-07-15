Казахстан расположился на 25 месте в общем зачете Универсиады-2019

Универсиада - это, в первую очередь, отличный опыт для начинающих спортсменов, возможность вторым и третьим номерам своих сборных проявить себя, повысить свое мастерство и в будущем попасть в главные команды своих стран

Студенческая сборная Казахстана завершила выступление на ХХ всемирной летней Универсиаде, которая прошла в Неаполе. В общекомандном медальном зачете наши соотечественники заняли 25 место с 7 медалями. Корреспондент Zakon.kz выяснил, насколько это высокий результат.

Единственное золото на счету дзюдоиста Галымжана Кырыкбая, свой вклад в медальную копилку нашей студенческой сборной внесли также легкоатлеты (1 медаль), гимнасты (2), таеквондисты (1) и представители стендовой стрельбы (2). В общекомандном зачете наша сборная расположилась на 25 месте (1 золотая, 5 серебряных и 1 бронзовая медали) между Германией и Беларусью.

Лидерами общекомандного рейтинга стали Япония (33-21-28), Россия на втором месте (22-24-36), Китай на третьем (22-13-8), США на 4-м (21-17-15).

Интересно, что в этот раз в составе сборной Казахстана не было призеров Олимпийских игр и обладателей наград мировых первенств. Будь в составе нашей студенческой команды олимпийский чемпион Дмитрий Баландин, а также молодые лидеры Адильбек Мусин и Адиль Каскабай, копилка нашей сборной пополнилась бы как минимум парой золотых и несколькими медалями другого достоинства.

Но причина отсутствия наших лучших пловцов на Универсиаде вполне уважительная - недавно они завершили американский этап подготовки к чемпионату мира, который стартует на днях в Южной Корее. Плавательная программа там пройдет с 21 по 28 июля, и разрываться между континентами смысла не было.

У лидеров сборных по летним видам спорта сейчас самая приоритетная задача – завоевание олимпийских лицензий.

Более того, в программе соревнований отсутствовали виды спорта с богатыми традициями, обычно приносящие Казахстану целую россыпь золотых медалей - речь о боксе, тяжелой атлетике, видах борьбы. На Универсиадах эти виды являются добавочными, и могут быть включены только по желанию оргкомитета после согласования с Международной федерацией студенческого спорта FISU.

Кроме того, наши спортсмены не выступали в командных видах спорта - водном поло, футболе, баскетболе и регби-7 и волейболе.

Если посмотреть на историю выступления казахстанцев на Универсиадах, то наши студенты-спортсмены на летних Универсиадах нередко занимали место гораздо ниже нынешнего.

К тому же, конкуренция в этот раз была очень высокая. Всего медали Универсиады-2019 завоевали студенты из 68 стран, а это не самый низкий показатель.

Что касается стран бывшего СССР, то среди них наша страна расположилась на 6 месте после России (2 место), Украины (11 место), Азербайджана (18 место), Узбекистана (19 место), Молдовы (23 место). Позади нас остались Беларусь (26), Литва (30), Армения (35), Эстония(38), Грузия (49) и Латвия (64).

Как бы там ни было, Универсиада - это, в первую очередь, отличный опыт для начинающих спортсменов, возможность вторым и третьим номерам своих сборных проявить себя, повысить свое мастерство и в будущем попасть в главные команды своих стран, чтобы отстаивать честь своих стран на элитных международных соревнованиях - чемпионатах мира и Олимпиадах. И наши спортсмены на этой Универсиаде-2019 с данной задачей вполне справились.

Альберт Ахметов

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