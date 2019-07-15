Названы лидирующие по вводу жилья области Казахстана
Снижение отмечается в столице и Мангистауской области.
Фото : facd.ru15 июля 2019, 10:54
Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Скляр Роман на расширенном заседании правительства рассказал о темпах строительства в Казахстане, передает Zakon.kz.
- По итогам полугодия введено 5,7 млн квадратных метров жилья, что составляет 98,1% к аналогичному периоду прошлого года. Лидером является по росту ввода жилья является Туркестанская, Кызылординская, Алматинская и Костанайская области. Снижение отмечается в городе Нур-Султане и Мангистауской области из-за уменьшения активности частных застройщиков. При этом в городе Нур-Султане прогнозируется снижение годового объема на 16% к вводу прошлого года, - отметил министр.
По его словам, в целом годовой план будет достигнут за счет повышения темпов строительства в других регионах.
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