Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Названы лидирующие по вводу жилья области Казахстана

Снижение отмечается в столице и Мангистауской области.

Фото : facd.ru15 июля 2019, 10:54

Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Скляр Роман на расширенном заседании правительства рассказал о темпах строительства в Казахстане, передает Zakon.kz.

- По итогам полугодия введено 5,7 млн квадратных метров жилья, что составляет 98,1% к аналогичному периоду прошлого года. Лидером является по росту ввода жилья является Туркестанская, Кызылординская, Алматинская и Костанайская области. Снижение отмечается в городе Нур-Султане и Мангистауской области из-за уменьшения активности частных застройщиков. При этом в городе Нур-Султане прогнозируется снижение годового объема на 16% к вводу прошлого года, - отметил министр.

По его словам, в целом годовой план будет достигнут за счет повышения темпов строительства в других регионах.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты