Названы лидирующие по вводу жилья области Казахстана

Снижение отмечается в столице и Мангистауской области.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Скляр Роман на расширенном заседании правительства рассказал о темпах строительства в Казахстане, передает Zakon.kz.

- По итогам полугодия введено 5,7 млн квадратных метров жилья, что составляет 98,1% к аналогичному периоду прошлого года. Лидером является по росту ввода жилья является Туркестанская, Кызылординская, Алматинская и Костанайская области. Снижение отмечается в городе Нур-Султане и Мангистауской области из-за уменьшения активности частных застройщиков. При этом в городе Нур-Султане прогнозируется снижение годового объема на 16% к вводу прошлого года, - отметил министр.

По его словам, в целом годовой план будет достигнут за счет повышения темпов строительства в других регионах.

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