Токаев о ЧП в Арыси: Все виновные должны понести строгую ответственность

Вся работа по ликвидации последствий взрыва в Арыси будет находиться на моем личном контроле - глава государства.

15 июля на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев объявил строгий выговор министру обороны Нурлану Ермекбаеву. Он заявил, что по итогам расследования ЧП в Арыси все виновные должны понести ответственность, передает Zakon.kz.

- Я как Верховный главнокомандующий выражаю неудовлетворение положением дел в министерстве обороны, поэтому объявляю вам строгий выговор, - сказал Токаев.

- Есть! - ответил министр обороны.

- Иначе быть и не может. Садитесь. Поскольку последствия инцидента очень тяжелые. Об этом говорить даже не стоит. Сейчас мы все усилия направили на ликвидацию этих последствий. Грубо говоря, большую часть города разбомбили. Сейчас работает специальная комиссия по расследованию. По итогам работы комиссии, администрации Президента, Совету безопасности следует внести предложения по строгому наказанию всех виновных. В том числе и гражданских госслужащих, которые безответственно давали разрешение на застройку в непосредственной близости от объектов повышенной опасности. Эту работу нужно провести срочно, до 10 августа дайте соответствующие предложения. Все виновные должны понести строгую ответственность и должны быть наказаны, - сказал Токаев.

Он поручил Министерству обороны провести детальный анализ по другим аналогичным объектам, информацию по итогам анализа предоставить до 20 августа.

- Это событие показало упущение в организации, мобилизационной подготовке, недостатке в планировании и организации мер по ликвидации ЧС. Важно сделать выводы из случившегося. Впредь такие ситуации не должны повторяться. Правительству надо рассмотреть вопрос повышения функциональной готовности и эффективности служб, ответственных за предупреждение и ликвидацию ЧС. Соответствующие предложения должны быть внесены в месячный срок. Вся работа по ликвидации последствий взрыва в Арыси будет находиться на моем личном контроле, - резюмировал глава государства.

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