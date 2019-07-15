Биртанов: Новая модель медстрахования гарантирует всем минимальный базовый пакет

С 1 января 2020 года система соцмедстрахования готова к внедрению.

Вопрос социального медицинского страхования поднял на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев, передает Zakon.kz.

В связи с тем, что Карагандинская область была выбрана для введения пилотного проекта соцмедстрахования, глава государства задал вопрос акиму этого региона о том, как сейчас там обстоят дела в этом направлении.

- У нас в области проделана работа, 100% цифровизация проведена. Во вторых, актуализацию населения провели, 2,7% остались неактуализированными - это те люди, которые не живут по адресу регистрации. В рамках пилота мы всех зарегистрируем. Кадровый вопрос тоже решился. Выпускники медицинских организаций: 500 специалистов привлекли в область до конца сентября, имеется дефицит мест на 50 работников. На сегодня наша область по пилоту готова, - сказал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

В свою очередь министр здравоохранения Елжан Биртанов отметил, что в целом проделана большая работа по внедрению социального медицинского страхования.

- 2,7 млн человек, которые потенциально могли оказаться незастрахованными. Правительством совместно с Минздравом проведена работа по актуализации. 2 млн человек актуализированы, порядка 700 тысяч осталось. До 1 октября поручение премьер-министра есть, чтобы эту работу завершить. Таким образом, мы прогнозируем охват системой медстрахования с 1 января 2020 года 95%. Это очень высокий уровень, достаточный для внедрения системы. И сформирована новая модель медстрахования по поручению Елбасы. Которая гарантирует минимальный базовый пакет услуг для всего населения нашей страны, независимо застрахован или нет. И существенное увеличение медуслуг для застрахованных граждан. В принципе, подготовительная работа в этой части хорошо проведена. Что касается инфраструктуры, в целом, Фонд медстрахования создан, и уже 2 года работает как оператор. Там 1,5 тысячи медоранизаций, по стране оказывают бесплатные медуслуги, из них 50% - это частные организации. То есть, высокий уровень конкуренции. Все информационные системы в готовности, с 1 сентября мы пилотно хотим в Караганде протестировать, и с 1 января 2020 года система уже готова к внедрению, - сказал Биртанов.

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