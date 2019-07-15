500 млрд тенге на экспорт. Когда стоит ждать результаты

Средства были направлены на предэкспортное и экспортное финансирование, увеличение объемов страхования и гарантирование, возмещение транспортных расходов экспортеров.

Выделенные на продвижение экспорта 500 млрд тенге позволят увеличить объем несырьевого экспорта товаров и услуг с 23 до 38 млрд долл к 2025 году. Об этом на расширенном заседании правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр, передает корреспондент Zakon.kz.

Напомним, средства были направлены на предэкспортное и экспортное финансирование, увеличение объемов страхования и гарантирование, возмещение транспортных расходов экспортеров и предоставление широкой сервисной поддержки (выставки, маркетинг, комплексный анализ рынков сбыта и возмещения части затрат на сертификацию).

- Перечисленные меры позволят довести объем несырьевого экспорта товаров и услуг с 23 до 38 млрд долл к 2025 году, - констатировал Скляр.

Кроме того, в рамках поставленной Елбасы задачи по развитию "экономики простых вещей" выделены 600 млрд тенге на стимулирование обрабатывающей промышленности, сферы продуктивных услуг, АПК и пищевую промышленность.

- С марта 2019 года программа вступила в активную фазу реализации и по состоянию на 15 июля 2019 года банками одобрены более 100 проектов на сумму 50 млрд тенге, на рассмотрении находятся 180 проектов на сумму около 280 млрд тенге. Только по этим первым проектам предусматривается создание более 2 тыс. рабочих мест и увеличение налоговых поступлений на 6,2 млрд тенге ежегодно, - привел данные Скляр.

В целях решения системных проблем и увеличения объемов производства приняты Дорожные карты по 4 отраслям обрабатывающей промышленности (по мебельной и легкой промышленности, по производству строительных материалов и машиностроению).

По его словам, за счет реализации программы "экономики простых вещей" к 2025 году доля импорта сократится с 59% до 37%.

- В целях поддержки отечественных производителей при госзакупках товаров "экономики простых вещей" акиматами установлены целевые индикаторы по местному содержанию с ежегодным увеличением доли на 20%. Однако анализ госзакупок за первое полугодие 2019 года показывает, что акиматами осуществлена только 1/3 планируемых закупок, при этом доля местного содержания составляет всего в среднем 9%, при минимальном плане 30%.

Например:

В Мангистауской области при закупе продукции легкой промышленности доля местного содержания составила всего 2%. При закупе строительных материалов доля местного содержания составила 0%, - сказал он и продолжил приводить примеры.

Так, в ЗКО при закупе мебели местное содержание составило 0%. В Костанайской области при закупе стройматериалов местное содержание также отсутствует. А положительная динамика по закупу продукции у отечественных товаропроизводителей наблюдается в Алматы и Жамбылской области.

- Нами будет продолжена работа по мониторингу местного содержания в госзакупках и приниматься соответствующие меры по увеличению его доли, - добавил министр.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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