Экс-глава ГКНБ Кыргызстана объявлен в розыск

Его подозревают в причастности к освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева.

Объявлен в розыск экс-секретарь совета обороны КР, экс-глава ГКНБ КР генерал-полковник Бусурманкул Табалдиев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Кыргызстана.

- Следственной службой МВД Кыргызской Республики проводится досудебное производство по признакам преступления предусмотренного статьей 319 ч.2 (Коррупция) УК Кыргызской Республики, по факту незаконного освобождения Азиза Батукаева из мест лишения свободы. В рамках указанного досудебного производства, в связи с неустановлением местонахождения, объявлен в розыск экс-секретарь Совета обороны Кыргызской Республики Табалдиев Бусурманкул Беркутович, - говорится в сообщении.

По досудебному производству проводятся необходимые следственные действия.

По информации издания КирТАГ, генерал покинул страну.

Бусурманкул Табалдиев с 2011 до 2013 года возглавлял совет обороны, в 2013-м был назначен главой ГКНБ.

Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева было возобновлено в январе 2019-го. По делу уже задержаны врачи, сотрудники ГСИН, высокопоставленные чиновники, в том числе экс-генпрокурор Аида Салянова, экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева, экс-вице-премьер Шамиль Атаханов и многие другие.

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