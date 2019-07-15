Многодетная семья попала в ДТП на трассе Алматы - Нур-Султан, погиб ребенок

Остальных участников аварии доставили в ближайшее медучреждение.

Смертельное ДТП произошло на 246 км трассы Алматы - Екатеринбург (участок Алматы - Нур-Султан), передает корреспондент Zakon.kz.

По сообщению очевидцев, Mercedes-Benz 190 двигался в сторону Алматы. Пока по неизвестной причине водитель не справился с управлением и вылетел с дороги в лог. Там машина несколько раз перевернулась и встала на колеса.

Очевидцы вызвали скорую. В машине ехала семья: отец, мать и пятеро детей. В результате аварии 11-летняя девочка скончалась на месте до приезда медиков.

Остальных участников аварии доставили в ближайшее медучреждение. Они получили ушибы и ссадины, госпитализация никому не понадобилась.

Выяснять причины ДТП будут дознаватели региона.

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