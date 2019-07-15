Соцсети, а не традиционные СМИ, стали основным источником информации - Президент

Особое внимание надо уделить работе с социальными сетями, каждый государственный служащий должен быть активным в социальных сетях по курируемым вопросам.

На расширенном заседании правительства Президент Казахстана высказался о том, что чиновники должны стать более активными в соцсетях, передает Zakon.kz.

- Следует провести системную работу по налаживанию эффективной системы коммуникации с населением и бизнесом, прежде всего, в каждом центральном и местном исполнительном органе должны функционировать постоянно действующие площадки для прямой и обратной связи с населением. Особое внимание надо уделить работе с социальными сетями, каждый государственный служащий должен быть активным в социальных сетях по курируемым вопросам. В век интернета - это уже обязанность, - сказал глава государства.

По его словам, госслужащие могут выступать в сетевых дискуссиях, отвечать на вопросы населения и общества в режиме онлайн.

- Ведь очевидно, что соцсети, а не традиционные СМИ стали сегодня основными источниками информации. Мы должны стать слышащим государством, - подчеркнул Токаев.

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