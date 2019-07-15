Опытом в делах по банкротству поделилась судья из США с Верховным судом РК

За 15 лет работы в качестве судьи по банкротству я увидела, что очень важно давать людям второй шанс. Когда люди проходят через процесс банкротства, они очень сильно стараются исправить свою ситуацию - Элизабет Стонг.

Закон "О банкротстве" - это не карательная мера для неудачливых бизнесменов и заемщиков, а второй шанс для тех, кому он нужен. Так описывает инвестиционные споры и вопросы урегулирования коммерческих споров в суде судья США по банкротству в Восточном округе Нью-Йорка Элизабет Стонг, передает корреспондент Zakon.kz.

В Казахстан судья приехала в рамках образовательной программы Американской ассоциации юристов ABA ROLI и Верховного суда. Она поделилась своим опытом в области инвестиционного судопроизводства. По мнению казахстанских экспертов, такое взаимодействие поможет стране в улучшении инвестиционного климата и развития экономики в целом. По мнению Элизабет Стонг, инвестиционное право - это возможность для правовой системы и судов взаимодействовать с местной экономикой, а потому очень полезно для всех.

- За 15 лет своего опыта я поняла, насколько важно давать возможность людям, семьям, малому бизнесу и большим корпорациям второй шанс, когда он им необходим. И мы готовы работать усердно над этим, в любой стране, в любом суде по банкротству. И, посмотрев мою биографию, вы увидите, что так я и делаю. Каждая возможность предоставить такой шанс является важной для компании, общества, рабочих и кредиторов. Поэтому, когда появилась возможность посетить Казахстан и обсудить такую возможность с Верховным Судом Республики Казахстан, я была в восторге стать небольшой частью этого. Я очень рада быть полезной: помочь, возможно, с программой, поделиться опытом. Это очень большой проект, даже если два дня семинаров не могут охватить абсолютно все, тем не менее, начало заложено, - сказала судья в эксклюзивном интервью для Zakon.kz.

Главная проблема судов, по ее наблюдению, - это количество дел на одного судью и отсутствие пространства для маневра для разрешения кредитных споров. При этом 80% судебных дел касаются Гражданского Кодекса, а 67% из них – связаны с должниками.

- Вы можете рассматривать это как проблему или как возможность. За круглым столом в Верховном суде мы говорили про возможность улучшить образование сотрудников специализированных судов, улучшить образование потребителей, чтобы они понимали, что означает брать кредит. Мы называем это Кредитное Образование в США, - сказала она.

По ее мнению, судебной системе необходимы различные варианты разрешения споров. В пример она привела суды США, которые рассматривают только небольшие дела (хотя спикер добавила, что небольших дел не бывает, и в любом случае это репутационные риски) до 25 тыс. долл., работают даже ночью, чтобы человек не пропустил день оплаты кредита, и, по-большей части, являются медиацией.

- Суды в первую очередь являются местом для примирения. Не просто предстать перед судом, а попробовать понять во время медиации, возможно должник сможет оплатить долг позже, со временем, или судьи поймут, что была веская причина, почему не был выплачен долг/кредит. То есть возможность решить проблему медиативным способом. Это всегда быстрее арбитража. И, возможно, в таком случае эта встреча поможет в неформальной обстановке понять и решить, и найти адвоката, если его еще нет, и в целом обсудить дело перед тем, как оно попадет в зал суда. Объяснив свою точку зрения и привести свои доводы, - рассказала Элизабет Стонг.

Такие меры в США предпринимаются в целях образования граждан. В случаях, когда этот вариант не подходит сторонам, они идут в суд. Однако судья убеждена, что образованием граждан нужно заниматься на уровне системы, а не за счет активности отдельных сотрудников судов. "Чем больше судей будут видеть себя частью решения, а не проблемы, тем больше шансов достичь лучших результатов".

- Никто не хочет идти в суд, никто не скажет вам, что судебное разбирательство наиболее эффективный способ решения проблемы. Как судья, я могу сказать, что мы, судьи, должны думать о том, как важен доступ к судебным процессам, чтобы они были максимально открытыми и честными. Проекты наши этой осенью, например, нацелены на профилактику, управление и разрешение. Я знаю, Казахстан - огромная страна. Если работа позволит малым и крупным предприятиям находить новые возможности для работы, то от этого всем будет только хорошо, - сказала она.

По ее словам, цель суда - рассмотреть ситуацию со всех сторон, детали и причины появления проблемы для того, чтобы найти возможность помочь тому, кто оказался в сложной жизненной ситуации.



Татьяна Ковалева, Нур-Султан.

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