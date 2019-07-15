Развитие туризма в Алматинской области набирает обороты

К 2025 году туристский поток в алматинский регион достигнет 4 миллионов человек

Алматинский горный кластер входит в ТОП-10 объектов по развитию туризма в алматинском регионе, сообщает Zakon.kz.

Проводимая здесь большая комплексная работа туристских продуктов способствует тому, что данный регион является основой туристского бизнеса страны. Об этом говорит и тот факт, что третья часть, или 34 процента от республиканского объема (104 млрд тенге) оказанных услуг в туризме приходится на Алматинскую область (9,8 млрд) и город Алматы (25,7 млрд).

Как показывает статистика, туристский поток в Алматинскую область увеличивается ежегодно на 20-30 процентов. К примеру, в прошлом году область посетило около двух миллионов человек, что характеризует рост данного показателя более чем на 30 процентов по сравнению с 2017 годом.

Объем оказанных услуг в сфере туризма составил десять миллиардов тенге. С 2015 года данный показатель вырос на 32,5. По оптимальному прогнозу за счет реализации проектов Алматинского горного кластера может быть обеспечено 2,6 процентов роста туризма Казахстане в структуре ВВП. План к 2025 году – восемь процентов.

На территории горного кластера уже сейчас действуют 25 подьемников и более 50 км лыжных трасс, которые обслуживают более полутора миллионов туристов в год. Ожидается, что реализация проекта даст возможность увеличить пропускную способность с 7,5 тысяч до 65 тысяч человек в день, длину трасс с 53,3 до 456 км, единовременную вместимость номерного фонда с 670 до 4 тысяч койко-мест.

К 2025 году прогнозируемый туристский поток в алматинский регион достигнет 4 миллионов человек, из них подавляющая часть - 3,5 млн только на объектах Алматинской области.

Общий объем планируемых инвестиций по горному кластеру составит порядка 600 млрд тенге, в том числе РБ – 26,8 млрд тенге, МБ – 60,8 и частные инвестиции – 498,7 млрд тенге. Только на строительство курорта "Тенгри" на северном берегу Капчагайского водохранилища планируется 380 млрд тенге. В итоге данные меры позволят создать до 22 тысяч новых рабочих мест.

Согласно мастер-плану на эти цели поэтапно будет выделено 580 млн тенге. При этом стоимость первого этапа составит 140 млн тенге, из них уже выделено 30 млн, объявлен конкурс на разработку технико-экономического обоснования.

В расчетах проектно-изыскательских работ для горного кластера предусмотрены работы по строительству и реконструкции автодорог на 16,7 млрд тенге, канализационных, водопроводных, газопроводных сетей, а также ЛЭП на сумму 71,3 млрд, укрепление дорог от камнепадов и сходов лавин подпорными конструкциями – 7,3 млрд, коммерческая инфраструктура, в том числе канатные дороги и оснежения склонов на сумму частных инвестици1 118,7 млрд тенге.

Данные расчеты сделаны исходя от потребностей ключевых инвестиционных проектов кластера как, горные курорты«Ой-Карагай», «Табаган», «Акбулак», «Каскелен», «Пионер», «Тургень»,«ParkCanyon»,базовый лагерь «Хан Тенгри», гостиничный комплекс в Кольсайских озерах «Жибек Жолы».

На сегодняшний день проведены работы по реконструкции 17 км автомобильной дороги «Бирлик-Алмалык-Рыскулов-Казстрой - горный курорт Ак-Булак», из местного бюджета выделены 314 млн тенге. Проведен капитальный ремонт 6,2 км дорог от автомобильной дороги республиканского значения до курорта «Oi-Qaragai Lesnaya Skazka» на сумму 497 млн тенге. Кроме того, построены автомобильные дороги к объектам туристского интереса как, Кольсайские озера (35 км), музей-заповедник Танбалы (38 км, 905,4 млн тенге), каньон Шарын (11 км, 561 млн тенге).

Принимаемые меры позволили достичь того, что в настоящее время Алматинский горный кластер входит в ТОП-10 объектов по развитию туризма в алматинском регионе

Если в целом говорить о развитии туризма в Алматинской области, то следует отметить, что впервые в Казахстане совместно с институтом геологии проведены исследования по созданию пилотного проекта геопарка на территории государственного природного парка «Алтын-Емел». Геопарк — имеющий особый охраняемый статус регион, на территории которого наглядно раскрывается геологическая история земли, сохранились в массовом порядке ископаемые останки доисторических животных. По специально проложенным маршрутам, оборудованным указателями и путевыми картами, могут передвигаться как пешие туристы, так и велотуристы.

Наряду с проектными работами по созданию туристской инфраструктуры в Алматинской области продолжается реализация мер по продвижению туристского продукта региона на отечественном и международном рынках, развитию кадрового потенциала, а также повышению качества туристских услуг. Так, в рамках цифровизации туристской отрасли создан и действует в открытом доступе специализированный портал с мобильной версией на казахском, русском и английском языках. Ведутся работы по наполнению информации и продвижению в сети Интернет, перенос на новый адрес zhetysu.travel, перевод материалов на китайский язык. По итогам инвентаризации и в рамках государственной программ «Цифровой Казахстан» ведется работа с международными интернет-платформами TripAdvisor и Профи.Трэвел. По итогам работ будет создан микросайт, где будут представлены места размещения и туристские объекты Алматинской области.

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