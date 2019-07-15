Токаев поставил задачу объединить все жилищные программы

До 1 сентября их должны привести к единой политике.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил новую задачу по жилищным программам для казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Совершенно очевидным является тот факт, что нужно консолидировать все жилищные программы в единую понятную жилищную политику. Я ставлю задачу до 1 сентября текущего года внести предложение по этому вопросу, - заявил глава государства.

Он также отметил, что в целом ведется большая работа, которая, тем не менее, не решает до конца вопрос доступности жилья.

- Количество очередников в регионах с 2012 года увеличилось более чем в два раза до 487,8 тыс. человек. Очередь растет постоянно. Поэтому Елбасы инициировал программу "Бакытты отбасы" (Счастливая семья) с механизмом жилищных займов под 2%. Это хорошая программа, действует уже несколько месяцев.

В свою очередь, Роман Скляр сообщил:

- Мы в течение двух месяцев разработали все необходимые правила, нормативную базу, определили бюджетную специфику. С сегодняшнего дня начнутся уже выплаты. С 1 июля начинали принимать заявки, а с сегодняшнего дня начинаются выплаты. 6 тыс. займов будет выдано в текущем году.

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