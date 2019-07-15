Оцифровку действующих госпрограмм поручили провести Правительству Казахстана

Только пятая часть госуслуг предоставляется в электронном формате.

Оцифровку действующих госпрограмм, таких как "Енбек", "Нурлы жер" и других, провести Правительству поручил на расширенном заседании Президент Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Крайне важным вопросом является вопрос прозрачного предоставления госуслуг. Сегодня наши граждане могут получить порядка 70% видов госуслуг через портал электронного правительства. Вместе с тем, только пятая часть этих услуг предоставляется в электронном формате. Министерству следует решительно проводить работу по улучшению сервисов, по улучшению сервисов и повышению эффективности их использования, - сказал Токаев.

В пример он привел услугу по приему документов в школу, которая в 84 % случаях оказывается в бумажном формате. Частично аналогичная услуга оказывается через информационные системы акиматов, но ни разу не оказана через портал электронного правительства.

- Вот вам участок для работы. В госкорпорации правительство для граждан очереди, дефицит компетентных сотрудников и регулярные сбои информационных систем. Из запланированных в прошлом году к интеграции 67 информационных систем были интегрированы всего 17, - отметил Глава государства.

Он поручил Правительству принять меры по популяризации и обеспечению бесперебойной работы портала электронного правительства.

- Важно ускорить интеграцию ведомственных информационных систем с веб-порталом правительства. Поручаю правительству с акимами обеспечить оцифровку госпрограмм дорожной карты бизнеса, нурлы жер, енбек, процедур в сфере земельных отношений, услуг жкх. Эту работу нужно завершить до конца года, - отметил Токаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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