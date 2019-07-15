В Атырау прошел фестиваль инновационных идей "U:hack Atyrau 2019"

Призовой фонд фестиваля составил 2 миллиона тенге.

В мероприятии приняли участие свыше 500 участников из семи регионов страны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РСК Атырауской области.

Фестиваль инновационных идей "U:hack Atyrau 2019" открыл заместитель акима Атырауской области Алибек Наутиев. В своей речи он отметил, что глава региона всегда готов поддерживать идеи молодого поколения казахстанцев.

- Как вам известно, в Казахстане активно реализуются программы по цифровизации, экономическому и инновационному развитию. Этот фестиваль тому доказательство. 2019 год объявлен первым президентом страны "Годом молодежи". В связи с этим, в регионе проводится множество мероприятий для молодежи. Со своей стороны мы готовы поддержать любые начинания молодых людей, - сказал Алибек Наутиев.

В течение двух дней участники фестиваля "U:hack Atyrau" должны были разделиться на группы, разработать и защитить свою идею перед жюри. Работа фестиваля велась в четырех направлениях: информационные технологии, кино и видео, контент и медиа, а также предпринимательство.

Стоит отметить, что призовой фонд фестиваля составил 2 миллиона тенге. Победители каждого из четырех направлений получили за первое место - 250 тысяч тенге, за второе - 150 тысяч тенге, за третье место - 100 тысяч тенге.

В частности, по направлению "Информационные технологии" 1 место досталось команде "ТEREN OI", 2 место - "City of future", 3 место - команде ""VuRT".

По направлению "Контент и медиа" 1 место досталось команде "Время to study", второе место - команде "Oilike", третье место - команде "Animo" .

По направлению предпринимательство: на 1 месте - команда "Биобатончики", на втором - "Ориентур", на третьем - "StudentHub".

В направлении "Кино и Видео" на первом месте - команда "Samigolla production", на втором - "Дикий West", на третьем - "NIS".

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