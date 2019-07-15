Названа причина отключения света в Алматы

На данный момент восстановлена подача электроэнергии в 80% города.

В Алматы возвращают электричество, передает Zakon.kz.

Отключение электроэнергии произошло в 14.30. Это повлияло на энергетическую систему Южного региона, в частности на генерацию электроэнергии ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, а также на работу каскадной ГЭС (Капшагай). Выясняются причины сбоя системы. Все восстановительные работы начаты и закончатся в самое ближайшее время. В результате переключений на данный момент восстановлено 80 процентов города.

В Управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития г. Алматы сообщили следующее: произошло техническое нарушение на источнике ТЭЦ-2 АО "АлЭС", что привело к сбоям в энергоснабжении значительной части города.

На текущий момент подали электричество по КЛ-220 кВ на ТЭЦ-2. По внешнему кольцу города (линии KEGOC 220 кВ) идет процесс подключения города к электричеству.

Перезапуск источника будет происходить в течение 1-1,5 часа. Подача электроэнергии будет восстановлена до 17.00 в полном объеме.

В настоящее время восстановлена работа светофоров города. 450 сотрудников ДП обеспечивают контроль и регулирование дорожного движения.

Специальная рабочая группа выясняет причины аварии.

Ситуация в мегаполисе находится под контролем.

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