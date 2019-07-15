Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в Ростовской области

Главарь группы погиб при задержании.

Фото : ANNA-News15 июля 2019, 17:10

Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Ростовской области выявлена и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации "Исламское государство"*, в состав которой входили три гражданина России, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

- Они готовили нападения на сотрудников полиции и совершение террористических акций на объектах массового пребывания граждан. На след подозреваемых спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года "ростовской" террористической ячейки. Главарь группы при попытке остановки его автомобиля вблизи хутора Глинки Родионово-Несветайского района Ростовской области открыл стрельбу из автомата по сотрудникам правоохранительных органов. От ответного огня в машине террориста взорвалось неустановленное взрывное устройство, преступник погиб на месте, - говорится в сообщении.

В рамках дальнейших неотложных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлены и задержаны в г. Ростов-на-Дону еще два члена террористической группы. В ходе личного досмотра у них обнаружена взрывчатка, детонаторы и боеприпасы.

- Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело, - отметили в пресс-службе.

* Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты