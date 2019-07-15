ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в Ростовской области

Главарь группы погиб при задержании.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Ростовской области выявлена и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации "Исламское государство"*, в состав которой входили три гражданина России, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

- Они готовили нападения на сотрудников полиции и совершение террористических акций на объектах массового пребывания граждан. На след подозреваемых спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года "ростовской" террористической ячейки. Главарь группы при попытке остановки его автомобиля вблизи хутора Глинки Родионово-Несветайского района Ростовской области открыл стрельбу из автомата по сотрудникам правоохранительных органов. От ответного огня в машине террориста взорвалось неустановленное взрывное устройство, преступник погиб на месте, - говорится в сообщении.

В рамках дальнейших неотложных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлены и задержаны в г. Ростов-на-Дону еще два члена террористической группы. В ходе личного досмотра у них обнаружена взрывчатка, детонаторы и боеприпасы.

- Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело, - отметили в пресс-службе.

* Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!