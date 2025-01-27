В Казахстане ликвидировали крупную ячейку дропперов

В Алматинской области пресечена деятельность организованной группы дропперов, занимавшихся выводом мошеннически добытых денежных средств в криптовалюту, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы регионального Департамента полиции (ДП), установлено свыше 20-ти причастных лиц, среди которых дропы, дроповоды, кураторы и менеджеры схемы.

Примечательно, что каждый участник использовал от пяти до семи банковских счетов и получал от 1% до 3% с каждой транзакции.

Набор новых дропперов осуществлялся через Telegram-каналы.

"В результате оперативных мероприятий заморожено движение средств на сумму более восьми миллионов тенге, а также выявлен крипто-кошелек организатора схемы с ежемесячным оборотом свыше 100 миллионов тенге". Пресс-служба ДП Алматинской области

В настоящее время, как уточнили правоохранители, санкционированы запросы в банки для получения информации о финансовых операциях.

Также прорабатывается вопрос об аресте выявленных активов.

Всего задержаны семь человек, включая трех кураторов, одного менеджера и трех дроповодов.

"Все они водворены в изолятор временного содержания". Пресс-служба ДП Алматинской области

В заключительной части сообщения правоохранителей казахстанцев в очередной раз предупреждают о необходимости быть бдительными и не соглашаться на сомнительные предложения по регистрации банковских счетов или участию в финансовых операциях от незнакомых лиц.

"Такие действия могут быть квалифицированы как соучастие в мошеннических схемах, что влечет за собой уголовную ответственность. Если вы стали жертвой или свидетелем подобной деятельности, незамедлительно обратитесь в полицию". Пресс-служба ДП Алматинской области

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