Убийство попало на камеры наблюдения в Костанае
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Фото : Астрахань FM15 июля 2019, 17:38
В Костанае произошла драка, в ходе которой убили человека. ЧП попало на камеры наблюдения. В пресс-службе ДП Костанайской области дали комментарий по этому поводу, передает Zakon.kz.
В полиции сообщили, что 14 июля около 6 часов утра в УП Костаная поступило сообщение о том, что в 7-м микрорайоне около одного из магазинов происходит драка.
- По прибытию на место происшествия установлено, что между посетителями магазина произошел словесный конфликт, в результате которого 34-летнему потерпевшему нанесено ножевое ранение. Мужчина при доставлении в больницу скончался в машине скорой помощи. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 99 ч. 1 Уголовного кодекса "Убийство". Назначена экспертиза, - сообщили в полиции.
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде "содержания под стражей".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4977760-41385a1ff59c0a6a56d388762d598929
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...