Убийство попало на камеры наблюдения в Костанае

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В Костанае произошла драка, в ходе которой убили человека. ЧП попало на камеры наблюдения. В пресс-службе ДП Костанайской области дали комментарий по этому поводу, передает Zakon.kz.

В полиции сообщили, что 14 июля около 6 часов утра в УП Костаная поступило сообщение о том, что в 7-м микрорайоне около одного из магазинов происходит драка.

- По прибытию на место происшествия установлено, что между посетителями магазина произошел словесный конфликт, в результате которого 34-летнему потерпевшему нанесено ножевое ранение. Мужчина при доставлении в больницу скончался в машине скорой помощи. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 99 ч. 1 Уголовного кодекса "Убийство". Назначена экспертиза, - сообщили в полиции.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде "содержания под стражей".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Г. Костанай драка с поножовщиной Публикация от КАЗАХСТАНСКИЕ НОВОСТИ (@almaty_chp) 14 Июл 2019 в 11:25 PDT

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