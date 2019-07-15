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Убийство попало на камеры наблюдения в Костанае

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Фото : Астрахань FM15 июля 2019, 17:38

В Костанае произошла драка, в ходе которой убили человека. ЧП попало на камеры наблюдения. В пресс-службе ДП Костанайской области дали комментарий по этому поводу, передает Zakon.kz.

В полиции сообщили, что 14 июля около 6 часов утра в УП Костаная поступило сообщение о том, что в 7-м микрорайоне около одного из магазинов происходит драка.

- По прибытию на место происшествия установлено, что между посетителями магазина произошел словесный конфликт, в результате которого 34-летнему потерпевшему нанесено ножевое ранение. Мужчина при доставлении в больницу скончался в машине скорой помощи. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 99 ч. 1 Уголовного кодекса "Убийство". Назначена экспертиза, - сообщили в полиции.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде "содержания под стражей".

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Г. Костанай драка с поножовщиной

Публикация от КАЗАХСТАНСКИЕ НОВОСТИ (@almaty_chp) 14 Июл 2019 в 11:25 PDT


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