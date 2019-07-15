Кудебаев рассказал о криминогенной ситуации в Алматы

С начала текущего года в городе была пресечена деятельность 172 преступных групп.

Начальник Департамента полиции Алматы Серик Кудебаев рассказал о криминогенной ситуации в южной столице, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

Как отметил начальник полицейского гарнизона, в целом оперативная обстановка в городе стабильная и контролируемая. По итогам 6 месяцев текущего года преступность сократилась на 0,3 %.

- Сократилось количество краж чужого имущества на 3,0%, краж из квартир в 2,3 раза, карманных краж в 3,4 раза, краж сотовых телефонов на 48,1%, боковых зеркал в 4,3 раза, хулиганств на 25,3%, грабежей на 0,4%, разбоев на 13,6%, вымогательств на 42,9 %. Кроме того, сократилось количество правонарушений, совершенных в общественных местах на 0,7%, на улицах на 3,6%, преступлений, совершенных в группе лиц на 13,3%, – сообщил Серик Кудебаев.

Также по его словам, улучшена раскрываемость тяжких видов преступлений на 9,2%, особо тяжких на 5,3%. По "горячим следам" раскрыто свыше 9 тысяч преступлений, более 3 тысяч ранее совершенных преступлений, 811 из которых преступления "прошлых лет".

- Пресечена преступная деятельность 172 преступных групп, в том числе 18 совершавших разбойные нападения, 7 1- грабежи, 12 совершавших квартирные кражи, 12 - угоны, 8 - кражи с автомашин, 51 - кражи личного имущества в общественных местах, – дополнил генерал-майор полиции Серик Кудебаев.

Кроме того, по словам спикера, было разыскано и задержано 339 уголовных преступников, находящихся в розыске. Найдено 125 человек, пропавших без вести.

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