Даже не с кого спросить! - аким Костаная о гибели школьника на футбольном поле

Нам обязательно нужно, чтобы произошел летальный исход, чтобы все гремели, шумели, тогда мы начинаем действовать! Мы все умные, но только задним числом! - Кайрат Ахметов.

Аким Костаная Кайрат Ахметов обрушился с критикой на своих подчиненных на аппаратном совещании. Одним из вопросов стал инцидент с падением футбольных ворот на 16-летнего школьника. Об этом пишут "Костанайские Новости", передает Zakon.kz.

Трагедия произошла еще 28 июня. Родные мальчика обратились в редакцию после того, как во всех инстанциях их не приняли. С 28 июня подросток находился в реанимации в тяжелом состоянии. 15 июля его собирались перевести в клинику в Нур-Султане, однако он скончался 14 июля.

- Мы знаем, что погиб наш парень, поэтому я бы хотел заслушать представителей разных отделов акимата Костаная и понять, как нам быть дальше - обратился к залу Кайрат Ахметов.

Чиновники зачитали отчеты. Так, руководитель отдела ЖКХ и автомобильного транспорта акимата Костаная Алексей Тарасов коротко рассказал предысторию инцидента и сообщил, что спецкомиссия изучает состояние площадок города.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна ответить на вопрос, почему ухудшилось состояние пострадавшего и что послужило причиной летального исхода. Кроме того, создана специальная комиссия, которая занимается вопросом изучения состояния спортивных площадок, - коротко отрапортовал Тарасов.

Свои отчеты зачитали другие руководители отделов, а также председатели КСК, однако акима ответы не устроили.

- Что же это происходит?! Даже не с кого спросить! ЖКХ плечами жмет: я построил, сдал, но кому сдал, непонятно! ПКСК говорят: мы не приняли. Нам обязательно нужно, чтобы произошел летальный исход, чтобы все гремели, шумели, тогда мы начинаем действовать! Мы все умные, но только задним числом! Поэтому в течение нескольких дней дать мне результаты проверок, к которым пришла специально созданная комиссия,- заявил градоначальник.

В эти дни отдел ЖКХ проводит крупномасштабную работу по всему городу и на всех площадках приваривает ворота к ограждению.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!