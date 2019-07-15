Токаев провел совещание с акимами

Власти должны брать на себя ответственность за стабильность в областях и городах - Токаев.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Акорде провел рабочее совещание с акимами областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В своем выступлении Президент поставил перед акимами ряд задач по оперативному решению вопросов социально-экономического развития регионов.

Глава государства поручил корпусу акимов систематизировать требования населения и предметно работать над их решением, а также отражать их потребности в региональных социальных дорожных картах.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что региональные власти должны брать на себя ответственность за стабильность в областях и городах.

Кроме того, Президент поручил провести необходимую работу по подготовке к предстоящей уборке урожая, принять меры по предупреждению и ликвидации степных и лесных пожаров, а также обеспечить бесперебойное функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период.

В завершение Касым-Жомарт Токаев возложил на Администрацию Президента контроль за реализацией всех поставленных сегодня задач.

После совещания Глава государства принял акимов областей и городов республиканского значения.

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