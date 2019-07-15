Гуляющую по Актау цаплю сняли на видео
Экологи выезжали на место, где она гуляла, но пернатого там уже не было.
Фото : Pixabay15 июля 2019, 20:10
Житель Актау снял на видео гуляющую по городу цаплю. Об этом сообщает "Лада", передает Zakon.kz.
Птица была замечена недалеко от "Желтого рынка".
Эколог прокомментировал видео с разгуливающей по городу птицей.
- Цапля выглядит бодро. Улетит, но зная опасность, которая ей грозит в городе со стороны собак и людей, лучше бы ей помочь добраться до озера Караколь. Мы выезжали на место, где она гуляла, но, к сожалению, пернатого там уже не было, – рассказал Кирилл Осин.
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