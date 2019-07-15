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Россиянин ответит в суде за избиение до смерти шестилетней падчерицы

С 1 по 31 марта 2018 года обвиняемый систематически избивал двух дочерей своей сожительницы.

Фото : Pixabay15 июля 2019, 20:26

Следователи завершили расследование дела в отношении 34-летнего жителя Перми, который до смерти избил шестилетнюю падчерицу, пока мать девочки находилась на работе, а также систематически истязал другую ее дочь, сообщает РИА Новости.

В августе 2018 года в одной из квартир Кировского района Перми было обнаружено тело шестилетней девочки с признаками насильственной смерти.

- Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя города Перми... Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении Следственного комитета России.

Добавляется, что мужчина обвиняется по статьям "истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних" и "убийство малолетнего с особой жестокостью".

Следователи установили, что с 1 по 31 марта 2018 года обвиняемый систематически избивал двух дочерей своей сожительницы. Кроме того, 31 августа 2018 года мужчина с особой жестокостью убил шестилетнюю девочку. В ходе расследования дела девятилетняя девочка была изъята из семьи и помещена в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.


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