Трамп призвал недовольных происходящим в США уехать из страны

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала такие высказывания ксенофобскими.

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту своих недавних твитов, направленных против новых членов конгресса, заявив, что если люди недовольны тем, что происходит в Соединенных Штатах, они могут покинуть страну, сообщает РИА Новости.

Ранее Трамп написал в Twitter, что прогрессивные женщины-демократы из конгресса США приехали из стран, власти которых являются полной катастрофой, теперь громко заявляют людям в США, "самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством". Он предложил им уехать обратно "помочь восстановить полностью разрушенные и заполоненные преступностью места, откуда они приехали".

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала такие высказывания ксенофобскими.

- Меня это не беспокоит, - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов, не волнует ли его тот факт, что его заявления совпадают с позицией белых националистов.

Трамп заявил, что если люди "недовольны" происходящим в США, они могут уехать.

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