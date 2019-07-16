Наркоман устроил стрельбу в метадоновой клинике

Погибли двое: нападавший и еще один человек, находившийся в учреждении. Также двое получили ранения, в том числе сотрудник правоохранительных органов, давший отпор злоумышленнику.

Стрельба произошла в американской клинике, где проводят заместительную терапию с использованием метадона - лекарственного препарата из группы опиоидов. Об этом сообщает Associated Press, передает Lenta.ru.

По информации полиции, инцидент случился в одной из клиник в Балтиморе (штат Мэриленд) около 7 утра (примерно 17:00 по времени Нур-Султана) в понедельник, 15 июля. В результате погибли двое: нападавший и еще один человек, находившийся в учреждении. Также двое получили ранения, в том числе сотрудник правоохранительных органов, давший отпор злоумышленнику.

По словам очевидцев, мужчина с оружием ворвался в клинику и потребовал отдать ему метадон. В то же время один из пациентов клиники рассказал, что как обычно ждал своего приема, когда услышал выстрелы. Затем он увидел другого пациента, который вышел из наркологического кабинета, угрожая сотруднику оружием и требуя отвести его в помещение, где хранится препарат.

Заместительная метадоновая терапия для лечения наркозависимых применяется в большинстве западных стран: пациентам назначают метадон взамен употребляемого вещества. Проводится она под наблюдением врача. В России подобная терапия запрещена и считается вариантом легализации наркотических веществ через медицину.

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