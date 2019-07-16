Зеленский объяснил отказ ездить на работу на велосипеде

По словам Зеленского, во время его передвижения едут два автомобиля: президентский и автомобиль охраны.

Президент Украины Владимир Зеленский не ездит на работу на велосипеде, как обещал в ходе выборов, потому что глава государства "такой же участник движения, как и все". Об этом украинский лидер написал на своей странице в Facebook, передает Lenta.ru.

По словам Зеленского, во время его передвижения едут два автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий - с сопровождающими лицами, членами команды, охраной.

- Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает "мигалок" и другое, - добавил украинский лидер.

Ранее сообщалось о том, что кортеж президента Украины устроил аварию в Запорожской области. Две машины Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского обгоняли колонну автобусов, в результате чего один из автомобилей упал в кювет. В результате происшествия жертв нет.

В марте в ходе президентской гонки Зеленский заявил, что готов ездить на работу на велосипеде в случае победы на выборах, несмотря на то, что его охрана этого не одобряет.

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