Казахстан занял первое место по количеству самоубийств

76 процентов самоубийств происходят в странах с низким и средним доходом населения.

Казахстан оказался на первом месте в рейтинге по количеству самоубийств в Центральной Азии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Службу новостей ЦА.

Лекция по результатам 30-летних наблюдений о самоубийствах в странах региона прошла в Душанбе. На мероприятии с лекцией на тему "Самоубийства в Центральной Азии: Систематическое исследование рисков и факторов защиты" выступила преподаватель американского университета Хьюстон-Даунтаун Шахназ Савани.

Как было отмечено в докладе, каждый год по всему мир около 1,5 миллиона людей кончают жизнь самоубийством. 76 процентов самоубийств происходят в странах с низким и средним доходом населения, а 60 процентов из них происходят в странах Азии.

В странах Центральной Азии больше всего людей кончают самоубийством в Казахстане (48,1), на втором месте Туркменистан (15,8), затем идут Узбекистан (13,6) и Кыргызстан (13,4). Несмотря на то, что Таджикистане (7,2) этот показатель ниже, чем в остальных странах, там наблюдается тенденция роста.

По мнению Шахназ Савани, даже тот факт, что население региона в основном исповедует религию ислам, не влияет положительно на попытки снизить показатели по самоубийствам. Причиной этому является то, что в исламе резко осуждаются и недостаточно обсуждаются, зачастую замалчиваются проблемы, в которые попадают нуждающиеся в помощи люди.

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