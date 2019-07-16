Яркая музыкальная молодежь Казахстана выступит на сцене "Астана Опера"

Особой гордостью казахстанской классической сцены стали трубач Жасулан Абдыкалыков и баритон Азат Малик.

В рамках Года молодежи жителям и гостям столицы традиционно будет предложена серия увлекательных концертов "Музыкальные каникулы в "Астана Опера". 26 июля и 9 августа на сцену Камерного зала выйдут талантливые казахстанские студенты, обучающиеся в ведущих отечественных и зарубежных творческих вузах, сообщает пресс-служба театра.

Все молодые исполнители – уже состоявшиеся артисты, лауреаты авторитетных международных конкурсов, студенты Московской государственной консерватории им. П. Чайковского, Венского университета искусств, Высшей школы музыки и театра в Гамбурге, Московского государственного института музыки им. А. Шнитке, Австрийского университета "Моцартеум" в Зальцбурге, Шанхайской консерватории музыки в Китае и других.

Особой гордостью казахстанской классической сцены стали трубач Жасулан Абдыкалыков и баритон Азат Малик. Так, Жасулан Абдыкалыков совсем недавно вошел в число лауреатов престижнейшего московского XVI Международного конкурса им. П. Чайковского по специальности "Медные духовые инструменты". Азат Малик прославляет отечественное музыкальное искусство в Венгрии, где он является солистом Венгерского национального оперного театра, а также обучается в магистратуре Венгерской национальной академии музыки им. Ф. Листа.

26 июля в музыкальном вечере примут участие: лауреаты международных конкурсов Азат Малик (баритон, Венгрия), Жасулан Абдыкалыков (труба, Германия), Роза Кадырова (альт, Австрия), Досхан Жексембай (бас-тромбон), Аяжан Усембаева (аккордеон, Москва), Жаныл Рахимбекова (фортепиано, "Астана Опера"), а также камерный ансамбль в составе: Диана Аблаева (скрипка) и Сабина Байзульдинова (фортепиано, КазНУИ).

В концерте прозвучит казахская народная песня "Ақ қурай" в обработке отечественного классика Г. Жубановой, а также вокальные и инструментальные произведения композиторов Дж. Верди, У. Джордано, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, В.А. Моцарта, К.В. Брандта, Р. Кларка, Э. Креспо, А. Кусякова, Л. ван Бетховена.

9 августа свое искусство публике представят: лауреаты международных конкурсов Темирлан Бейсембай (фортепиано, Австрия), Талгар Толкынулы (виолончель, Китай), Асемгуль Сыздыкова, Эльнура Русланбеккызы (скрипки), Жаннет Туякова (флейта), Томирис Али (фортепиано), Досхан Жексембай (бас-тромбон), а также камерный хор под руководством хормейстера Акбопе Адильхан (Москва).

В насыщенную программу вошли инструментальные произведения Ф. Листа, И. Брамса, З. Карг-Элерта, Р. Шумана, Ф. Крейслера, Я. Сибелиуса, М.Т. фон Парадис и "Сюита в старинном стиле" А. Шнитке в переложении для камерного хора С. Екимова.

Начало концертов в 19.00.

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