Новые автомобили в Казахстане стали еще дороже

Средняя стоимость легкового автомобиля – 8,8 млн тенге.

По итогам первого полугодия 2019 года средняя стоимость нового автомобиля выросла на 6%, сообщает Zakon.kz.

- По итогам отчетного периода казахстанцы приобрели 30 754 новых легковых и легких коммерческих автомобиля на сумму 282,5 млрд тенге. Средняя стоимость приобретаемого легкового автомобиля составила 8,8 млн тенге и в сравнении с аналогичным периодом минувшего года выросла на 6%. При этом в сегменте автомобилей казахстанского производства эта цифра оказалась существенно ниже среднерыночного значения и составила 6,6 млн тенге. Средняя стоимость автомобиля импортного происхождения зафиксирована на отметке 10,9 млн тенге, - сообщает Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром".

По данным Союза, почти треть покупателей (29,3%) предпочли автомобили не дороже 5 млн тенге. Годом ранее этот сегмент занимал 38,9% рынка. В ценовом диапазоне от 5 до 7 млн тенге было реализовано 19% техники (5 840 ед.). Доля сегмента снизилась на полтора процентных пункта.

13,9% покупателей сделали выбор в пользу автомашин стоимостью от 7 до 10 млн тг (4 271 ед.). Их доля сократилась на 2 процентных пункта.

- Сегменты бизнес- (10-15 млн тг) и премиум-класса (свыше 15 млн тг) заняли соответственно 26,9% (8 275 ед.) и 10,9% (3 348 ед.) рынка новых автомобилей. Общая доля техники дороже 10 млн тг выросла на 13 процентных пунктов и сегодня превышает четверть первичного рынка (37,8%). Рост сбыта связан с обновлением доступной линейки седанов бизнес-класса, - говорится в сообщении.

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