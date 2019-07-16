Неисправная зарядка убила шымкентца

Это первый случай поражения электротоком в этом году.

Неосторожное использование электричества привело к трагедии, передает Zakon.kz со ссылкой на otyrar.kz.

- В Шымкенте 15.07.2019 г. в 02-30 поступило сообщение из Енбекшинского района. В с. Сайрам, уч. Абдуллабад, в частном жилом доме по ул. Абдуллабад в комнате при взятии из розетки зарядки от телефона получил поражение электрическим током и скончался на месте гражданин 1996 г.р., — сообщили в Департаменте по ЧС Шымкента.

Это первый случай поражения электротоком в этом году. В прошлом году в Шымкенте погибли четыре человека, из них двое детей 2004 и 2009 г.р.

Департамент по ЧС Шымкента напоминает! Электрический ток не имеет запаха, не имеет цвета, не издает звуков и не осязается, поэтому предупредить человека о своем присутствии не может. О нем просто надо знать или быть предельно осторожным.

При поражении электрическим током опасность усугубляется неспособностью пострадавшего помочь себе. Здоровые и физически крепкие люди противостоят электричеству лучше больных и ослабленных, причем степень поражения во многом определяется состоянием человека. Пот, возбудимость или переутомление снижают сопротивляемость организма.

Смертельным фактором является сила тока, а не напряжение, причем в отличие от переменного тока к постоянному человек быстро привыкает, а вот переменный крайне опасен. Существует порогово-ощутимый ток — 0,6-1,5 мА. Ток в 10-15 мА приводит к тому, что пострадавший уже не способен убрать руки от провода или электроприбора (неотпускающий ток). При 50 мА повреждаются органы дыхания и сердечно-сосудистая система, 100 мА (промышленный ток, к частным домам не подводящийся) вызывают остановку сердца.

Таким образом, чем дольше длится воздействие тока на человека, тем вероятнее летальный исход, поскольку сопротивляемость тела уменьшается.

При обнаружении человека, которого бьет током, необходимо как можно быстрее изолировать его от источника тока, однако делать это голыми руками нельзя, можно воспользоваться чем-то, что не проводит электричество, например веревкой, плотной тканью.

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