В Казахстане началась налоговая амнистия для физических лиц

Воспользоваться данной кампанией по списанию начисленных пеней может любой казахстанец до конца текущего года.

В Казахстане с 16 июля 2019 года вступил силу закон, предусматривающий проведение налоговой амнистии, подписанный главой государства 4 июля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет госдоходов.

Как отметили в ведомстве, воспользоваться данной кампанией по списанию начисленных пеней может любой казахстанец до конца текущего года.

По данным КГД, на 1 января 2019 года налоговая задолженность имелась у 1,4 млн физических лиц на общую сумму 20,9 млрд тенге, из них основной долг 14,3 млрд тенге, начисленные пени – 6,6 млрд тенге. При этом наибольшие суммы или 70% (14,4 млрд тенге) налоговой задолженности приходятся на налог на транспортные средства.

На задолженность по земельному налогу приходится 12% (или 2,5 млрд тенге), на налог на имущество 6,7% (или 1,4 млрд тенге).

Больше всего должников - физических лиц проживает Шымкенте - порядка 148 тысяч, 139 тысяч в Туркестанской области, 116 тысяч в Жамбылской области и 114 тысяч в Нур-Султане.

Наибольшие суммы налоговой задолженности в разрезе регионов в Алматы – 5,5 млрд тенге, Нур-Султан и Мангистауская область по 2 млрд тенге, Шымкент - 1,6 млрд тенге.

- С начала текущего года произведена сверка базы данных с уполномоченными органами, а также инвентаризация лицевых счетов на предмет полноты и правильности начислений в целях актуализации лицевых счетов налогоплательщиков. В этой связи важной мерой данной амнистии является возможность списания налоговой задолженности физическим лицам, которые не являются индивидуальными предпринимателями, но имеют задолженность по налогам с предпринимательской деятельности, - отметили в ведомстве.

При этом поясняется, что указанная задолженность образовалась при переходе в 2002-м и 2003-м годах налоговых органов из локальных на общереспубликанскую налоговую информационную систему (ИНИС).

Такая налоговая задолженность по состоянию на 1 января 2019 года числится более чем у 16 тысяч физических лиц на сумму 700 млн тенге, в том числе основной долг 400 млн тенге, пени – 300 млн тенге.

Единственным условием для списания пени является уплата физическим лицом основного долга по налогам. Налогоплательщикам специально для этого никуда обращаться не нужно, органы госдоходов будут ежедневно мониторить состояние лицевых счетов физических лиц и при уплате ими основного долга в течении 3-х рабочих дней вынесут соответствующее решение о списании пени.

В случаях, если налогоплательщик в течении текущего года уже произвел выплату основного долга и пени по налогам за прошлый год, сумма пени подлежит возврату. Для этого необходимо обратиться с заявлением в органы государственных доходов.

Что касается субъектов малого и среднего бизнеса, на 11 июля 2019 года в Алматы погасили свою недоимку по налогам 7 009 налогоплательщиков на общую сумму 1,0 млрд тенге, по ним списаны пени на сумму 338,7 млн тенге и штрафы на сумму 7,8 млн тенге.

На 1 октября 2018 года по городу непогашенную налоговую задолженность имели 15 964 субъектов, сумма недоимки которых составляла 27,6 млрд тенге, пени – 16,3 млрд тенге, штрафы – 1,8 млрд тенге.

Налоговая амнистия продлится до конца текущего года.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!