Игорь Крутой показал две новые песни для Димаша Кудайбергена

Сам Димаш в ближайшее время примет участие в церемонии открытия V ежегодной Недели фильмов Джеки Чана.

Российский композитор и продюсер Игорь Крутой на своей странице показал, как казахстанский талант Димаш Кудайберген исполняет две его новые композиции на концертах, передает Zakon.kz.

Музыкант из соседней страны поделился отрывком выступления Димаша, где казахстанец исполнил написанную специально для него песню "Olimpico". Ранее о работе над этой композицией рассказывал сам Димаш, назвав ее "неземной вещью".

Также Крутой выложил видео с чарующим прочтением Димаша популярной композиции "Мадемуазель Хайд" от Игоря Крутого и Лары Фабиан. Композиция была написана по мотивам готического романа XIX века о раздвоении личности и вошла в альбом певицы "Мадемуазель Живаго", выпущенный в 2010 году.

Сам Димаш в ближайшее время примет участие в церемонии открытия V ежегодной Недели фильмов Джеки Чана.

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