Димаш Кудайберген спел песню для фильма Джеки Чана

12 июля вышел фильм Джеки Чана, саундтрек для финальной части которого исполнил Димаш Кудайберген, сообщает Zakon.kz.

Песня This Love звучит в финале долгожданной картины Джеки Чана "Легенда". Новостью поделился автор музыки саундтрека, маэстро Нейтан Ванг на своей странице в Instagram. Маэстро признался, что для него большая честь работать с Димашем.

Фото: Instagram/nathanwang888

Что касается самой песни, то, по словам композитора, из-за сокращения времени фильма ее пришлось немного отредактировать.

Ранее певец анонсировал свой сольный концерт в Астане, который пройдет в рамках мирового тура Stranger.