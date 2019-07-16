"Рус, красавчик!" В Алматы парень разогнал троих, избивавших мужчину

Этот поступок вызвал большой резонанс.

Казахстанцы отдают дань уважения молодому человеку, не оставшемуся в стороне при виде избиения мужчины, передает Zakon.kz.

Видео появилось в Сети. На записи трое мужчин нападают на одного. Судя по одному из голосов за кадром, очевидец собрался на помощь. В ответ услышал: "Зачем тебе это надо?" (текст переведен на цензурный).

В итоге: "Скрипнула дверь и Рус побежал вершить правосудие. Ведь трое на одного не честно. Главное, он даже, я так понял, этого парня не знал". Так сказано в описании к видео.

На кадрах мы видим, что выбежавший парень без труда разгоняет всех троих нападавших.

Этот поступок вызвал большой резонанс. Комментаторы пишут, что в наше время не хватает таких парней: "Каждый день мы должны быть Русами".

Подробностей этого инцидента не сообщается. Известно, что дело было в Алматы.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

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