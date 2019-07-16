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На Иссык-Куле вторые сутки ищут пропавшего казахстанца

Он уплыл на скутере и на нем был спасательный жилет.

Фото : Поиск16 июля 2019, 14:00

Поисками пропавшего на Иссык-Куле 53-летнего казахстанца заняты более ста человек, сообщил аким Иссык-Кульского района Данир Иманалиев, сообщает sputnik.kg.

Мужчина пропал 14 июля днем. Он взял в аренду скутер в селе Кара-Ой и поехал на южную сторону озера. О том, что казахстанец не вернулся, в милицию сообщил друг, с которым он приехал из Алматы за день до происшествия.

Иманалиев рассказал, что поиски ведутся от села Тору-Айгыр до Ананьево. На территории каждого айыл окмоту мужчину ищут не меньше 15 человек.

- Поиски идут уже 36 часов. Известно, что на пропавшем был спасательный жилет, — отметил аким.

К поисковым работам также привлечены 167 сотрудников милиции, а над озером их ведут с помощью самолета-амфибии. В пресс-службе МЧС сообщили, что на местах работает 81 спасатель, задействованы 12 лодок.


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