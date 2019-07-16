Юнармейский горный палаточный лагерь открылся в Алматы

До конца летниx каникул будет обучено около 150 детей.

В Алматы открылся военно-патриотический лагерь "Жас Сарбаз", сообщает Zakon.kz.

Впервые этот лагерь начал функционировать летом 2018 года. На сегодняшний день порядка 50 детей уже прошли горную подготовку.

"В этом году при поддержке Департамента по делам обороны мы организовали военно-патриотический лагерь и разработали интересную программу для детей", - рассказывает руководитель клуба Бахытжан Перимбетов.

Лагерь, как и в прошлом году – походный. Это каждый день новая дорога, тропы, вершины и горизонты. Маршрут по категории сложности не более "1 Б" согласно горной и альпинисткой программе. В программе горной подготовки обязательны три вершины и в 25-45 километров в течение 6 дней в зависимости от возрастной категории участников лагеря. Основная цель лагеря – подготовка воспитанников к самостоятельной работе в самых различных географических и психологических обстоятельствах и в военно-полевых условиях.

- Очень важный аспект - погодные факторы, ведь погода в горах переменчива, поэтому мы здесь обучаем юноармейцев безопасно и быстро принимать решение для выживания в условно-боевой обстановке всем коллективом, - рассказывает Перимбетов. - Дети приобретают практические навыки, закалку характера и развитие общей физической подготовки в горных условиях.

Походный лагерь нацелен на отдых детей от 8 до 17 лет. Занятия детей расписаны с 9 утра и до 22 часов вечера. "Наши дети умеют разводить костер, ставить палатку, заготавливать дрова и, пожалуй, основное правило — отвечать за своих товарищей по группе, - говорит лейтенант медицинской службы в запасе Наталья Островская.

Отметим, дети прошли более 100 километров по горным тропам, переправам, альпийским лугам, ледниками, покоряя вершины и пики выше 4000 метров над уровнем моря. Более 50 детей уже прошли горную подготовку в военно-патриотическом лагере "Жас Сарбаз", а запланировано обучить до конца летниx каникул около 150 детей.

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